66. sıradan 23. sıraya yükseldik

Haber: Esra Öztürk

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından illerin başarı sıralamaları da belli oldu. ​ Açıklanan sıralamaya göre geçtiğimiz yıl 81 il içinde 66’ıncı sırada yer alan Bolu, bu eğitim öğretim yılında yapılan LGS sınavı il sıralamasında 43 sıra birden yükselerek 23’üncü sıraya adını yazdırmayı başardı. ​

2 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

İlimizden bu yıl 3701 öğrenci mezun olurken, 3175’inin katıldığı LGS’de Bolu’dan sınava giren iki öğrenci de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri sınav sorularında 20 soruya, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil sınav sorularından 10’ar soruya doğru cevap vererek tam puan aldılar.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 12:46