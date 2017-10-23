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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • 66’ncı kuruluş yıldönümü

    13 Ekim 1951 tarihinde kurulan İmam Hatip Okullarının 66. kuruluş yıldönümü münasebetiyle ilimizde bulunan İmam hatip liseleri ve ortaokulları çeşitli etkinlikler düzenleyerek kuruluş yıldönümlerini kutladılar.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 10:50
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    66’ncı kuruluş yıldönümü

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu imam hatip okulları müdürleri öğrencilerle birlikte, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarete Şube Müdürü Levent Şener, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İlker Hotoğlu, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yılmaz Şirin, Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Yazıcı, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Beşir Karahasanoğlu, Bolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Hoşcan, Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sare Bulut, Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Müdürü Hüseyin Cahit Yılmaz ve Yukarısoku İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Demir katıldı.

    İmam Hatip Okullarının eğitim durumunun ve çalışmalarının konuşulduğu ziyarette Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Okulların açılmasında emeği bulunanların gayretiyle bugünlere gelindi. Biz de bu gayretleri hak etmek için imam hatip okullarımızın başarısını arttırmalıyız. Bunun için hep beraber çalışmamız gerekir. İmam hatip okullarının fiziki ihtiyaçlarını ve bina yatırımlarını karşılamak için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bolu İmam hatip ortaokulunun bahçesine yeni bir bina yapıyoruz. Proje İmam hatip okulu ve hafızlık okulu yatırımlarımıza başladık. Bu yatırımlarımızdan öte en çok değer verdiğimiz konu öğrencilerimiz ve onların iyi şartlarda eğitim görmeleridir.” dedi.

    Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından İmam Hatip Okulları öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e çiçek verdiler.



     

    Anahtar Kelimeler: 13, Ekim, 1951, Tarihinde, Kurulan

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