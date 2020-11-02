% 68 daha riskli bölgedeyiz

Haber: Erdal TANRIVERDİ

1999 Yılında kurulan ve aralıksız 21 yıldır faaliyetlerde bulunan Bolu Arama Kurtarma Timi (BAKUT) Başkanı Hüseyin Aykan, “Geçtiğimiz Cuma günü merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Bir anda deprem konusu trend topik oldu” dedi.

% 68 DAHA RİSKLİ

Ne zaman sallansak birkaç gün deprem konusu aklımızı meşgul ediyor ve sonrasında rafa kaldırıyoruz. Deprem ve doğal afetler, Türkiye’nin bir gerçeği. Türkiye’de deprem, sel, çığ ve fırtına yaşanacak. Buna hazırlıklı olarak can ve mal kayıplarını azaltmamız yada hazırlıksız yakalanarak büyük zararlara uğramamız hep bizim elimizde. İnsanlarımız daha yaşadığı lokasyonun afet riskleri açısından ne durumda olduğunu bile bilmiyor. Mesela Bolu, deprem, sel, çığ düşmesi fırtına, doğada kaybolma ve benzeri risklerin yaşanma ihtimali çok yüksek bir il. Bolu’da yaşayan bir kişi Rize, Artvin ve Kırklareli illerinde yaşayan bir kişiye göre % 68 daha az risk altında bulunuyor. Sadece deprem açısından değil birçok doğal afet açısından da durum böyle” ifadelerini kullandı.

BOLU 1. GRUPTA

BAKUT Başkanı Aykan, “Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası AFAD ve MTA verileri ile kolayca görüntülenebiliyor. Bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, detayları kolayca öğrenebileceği devlet kaynaklı internet siteleri var. Bunca imkana rağmen kimse yaşadığı bölgelerle ilgili bilgi ve görgüye sahip değil. AFAD ve MTA’nın deprem risk haritasına göre Türkiye’de 5 farklı risk bölgesin bulunuyor. 1. grup en yüksek riski içerirken, 5.grup en düşük riski içeriyor. Birinci Grup iller ar5asında maalesef Bolu’da var. Deprem riskinin en düşük olduğu grup ise 4. ve 5.grupta yer alıyor. Bu doğrultuda Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırklareli en düşük riske sahip iller arasında yer alıyor” bilgilerini paylaştı.

EN RİSKLİ İLLER

Başkan Aykan, “Yurt genelinde deprem riski yüksek olan iller 1.grupta bulunan illerimizdir. Bu grupta 32 ilimiz var. Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale illerimizde yaşayan vatandaşlarımız diğer illerimize göre çok daha büyük deprem riski altında yaşadıklarını bilmeli ve ona göre davranmalıdırlar. Binalarını, hayatlarını bu yüksek riske göre dizayn etmeleri gereken bu 32 ilde bulunan vatandaşlarımızın çoğu hala 40-50 yıl önce yapılmış ekonomik ömrünü tamamlamış binalarda yaşamakta, hatta asırlık devlet binalarında kamu hizmeti almaktadırlar” şeklinde konuştu.

AFET EĞİTİMİ ŞART

Bolu Arama Kurtarma Derneği olarak biz daha çok deprem ve diğer doğal afetler açısından toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Okullarda afetlere karşı farkındalık oluşturma çabamız yirmi yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Doğal afetlerde küçük bilgiler bile hayatta kalmanızı sağlar. Bizde konunun eğitim kısmında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.