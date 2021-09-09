68 işletmeye ceza uygulandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan denetimlerde kantinlerin genel ve özel hijyen koşulları, kantinlerde satılmasına izin verilen gıdaların kontrolü, ürünlerin muhafaza koşulları ve son tüketim tarihleri gibi konularda incelemeler yapılarak uygunsuz görülenlere cezai işlem uygulanıyor.

Yapılan denetimlerde 2021 yılında Gıda ve Yem işletmelerinde Bolu İl ve İlçelerinde toplam 3876 denetim gerçekleştirildi. Yapılan bu denetimlerde 321 numune alınmış,22 tanesi Gıda Üretim İşletmesi, 44 tane Gıda Satış-Toplu Tüketim İşletmesi ve 2 tanede Yem İşletmesi olmak üzere toplam 68 adet idari yaptırım kararı uygulanarak 603.151TL ceza kesildi.

Denetim sayılarımızın artması ile birlikte ceza uygulanan işletmelerin azalmasına dolayısıyla hijyen ve sağlık koşullarının iyileşmesine katkı sağlamıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan çağrıda Malumunuz üzere içinde bulunduğumuz hassas dönemde halkımızın sağlıklı ve güveli gıdaya ulaşması temel amacımızdır. İnsan odaklı denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek olup vatandaşlarımız da bu bilinçle hareket ederek 7/24 ALO GIDA 174 ve 112 hatlarından karşılaştıkları olumsuzlukları bildirebilirler'' denildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021, 12:37