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    • 69 yıldır engelli kardeşlerine bakıyor

    Seben ilçemizde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Akalan, 69 yıldır bedensel ve zihinsel engelli 2 erkek kardeşinin bakımını üstlenerek fedakarlık örneği sergiliyor. Fedakar abla Hatice Nine insanlık ölmemiş dedirtiyor.

    03 Aralık 2018 Pazartesi 13:59
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    69 yıldır engelli kardeşlerine bakıyor

    HABER:Gönül Olutürk

    İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yağma köyünde ikamet eden Akalan'ın iki erkek kardeşi de engelli olarak dünyaya geldi. Annesinin köydeki işlerle meşgul olması nedeniyle çocukluğundan beri kendisinden 6 yaş küçük İsmail ve 12 yaş küçük Cemil ile ilgilenen fedakar abla, evlendikten sonra da kardeşlerini yalnız bırakmadı. Aynı köyde yaşayan amcasının oğluyla evlenen Hatice Akalan, eşinin de maddi ve manevi desteğiyle engelli kardeşlerine adeta annelik yaptı. Akalan, 12 yıl önce babasını, 3 yıl önce de annesini kaybettikten sonra bakacak kimseleri olmadığı için kardeşleriyle daha çok ilgilenmeye başladı. Köyde 2 odalı evde yaşayan Akalan, eşiyle evin bitişiğine, kardeşleri için özel bir oda hazırladı. Sabah kalkar kalkmaz kardeşlerinin kahvaltısını hazırlayıp karınlarını doyuran Akalan, ardından kardeşlerinin kişisel bakımlarını yapıyor.

    Hatice Akalan, yaptığı açıklamada, doğuştan engelli iki erkek kardeşine 6 yaşından beri baktığını söyledi. Akalan, annesi köy işleriyle ilgilendiği için kardeşlerine daha çok kendisinin baktığını anlatarak, "Onlarla çocukluğumdan beri ilgileniyorum. Önceden annemlerle beraber bakardım. 2006'da babam öldü. Ne kadar annem başlarında olsa da yeterince bakamıyordu. 2013'te evleri yanınca tamamen yanımızda yaşamaya başladılar. 2015'te annem öldü. Ondan sonra bakımlarını tamamen kendim yapmaya başladım. Eşimle onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

    Kardeşlerine adeta bebek gibi baktığını dile getiren Akalan, "Yemeklerini hazırlar, yediririm. Kardeşlerimi yatırırım, kaldırırım. Saçlarını, sakallarını keserim. Üstlerini başlarını temizlerim. Yaşamım böyle. Aile bireyleri nasıl birbirine destek olup hizmet ediyorsa ben de onlara aynısını yapıyorum. Hatta daha fazlasını yapıyorum. Onlar kendileriyle ilgili hiçbir şeyi yapamaz durumdalar" ifadelerini kullandı.

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