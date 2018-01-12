Haber: Semih Baykal

12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK), Kamu personeline ilişkin tedbirler, göreve iade hükümleri, rütbesi alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler yer aldı. KHK kapsamında toplamda 1823 kamu görevlisi görevine iade edilirken, 262 kişi de ihraç edildi.

697 sayılı KHK ile göreve iade edilenler arasında Bolu’dan 5 kişi yer alıyor. İşte KHK kapsamında Bolu’da görevine iade edilen kamu görevlilerinin isimleri ve görevleri:

Oktay Çindemir, İnfaz ve Koruma Memuru, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Halil İbrahim Gündüz, V.H.K.İ, İçişleri Bakanlığı, Bolu Mengen

Fatma Bozkurt, Öğretmen, Bolu

Ömer Akı, Öğretmen, Bolu

Elif Koç, Uzman Tabip Bolu / Merkez