7 araca birden çarptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde seyreden Fatih B.'nin kullandığı 14 AV 988 plakalı otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen otomobil ise önünde bulunan 3 otomobil ile yol kenarı ve kaldırımda bulunan 3 motosiklete çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 222 promil alkollü çıktı. Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. Meydana gelen kazada, 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu. Kaza yapan otomobil ile onun çarpması sonucu hasar gören araçlar olay yerine çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan cadde, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.