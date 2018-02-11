HABER:Aysun Beykoz

Tarihi İpek Yolu üzerinde eski bir Osmanlı kasabası olan ve Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı ilçede, tarihi yapılarını korumanın yanı sıra örf, adet ve geleneklerin de yaşatılması sürdürülüyor. İlçenin Demirciler Çarşısı'nda her cuma günü seladan önce 709 yıldır "esnaf duası" yapılıyor. Esnaf, vatandaşlarla beraber hayırlı ve bereketli kazanç için dualar ediyor. Geleneğe göre, dua esnasında bazı esnaf oturarak, bazıları ise ayakta duaya katılıyor. Yapılan esnaf duasına Bolu Valisi Aydın Baruş, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Vali Baruş, konuşmasında, medeniyetin değerlerini ve hazinesini oluşturan bu tarihsel geleneğin bugünlerde yaşatılmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Hepimizin buradaki kardeşlik duasına ihtiyacı var. Hem ülkemizde hem de dünyada bu kardeşlik mesajının tüm insanlığa ulaştırılması son derece önemli." diye konuştu.

Baruş, esnafın geçmişinden miras aldığı esnaf ahlakını, karı ikinci plana atan, önce insanları mutlu etmeyi amaç edinen bir anlayış ile ticaretini yaptığına dikkati çekerek, "Diğer taraftan ilçemiz sivil tarihi mimari açıdan önemli bir ilçe. Burada kaybolmaya yüz tutmuş çok sayıda sivil mimari örneklerimiz, konaklarımız var. Biz de bunları yaşatmak için neler yapabiliriz, misafirlerimizle birlikte değerlendirmesini yapacağız" dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ ise esnaf duasının çok güzel bir gelenek olduğuna işaret etti. Sermaye piyasalarında, borsada, ticarette en çok ihtiyacın kendi özüne dönmek olduğuna dikkati çeken Karadağ, "Biraz yaptığımız işlerde güveni, emaneti, kaliteyi, inandırıcılığı ön plana çıkartmak. Bu tür geleneğimiz ve tarihimizle güçlenerek, bölgemizde güçlü bir finansal ve ticari merkez olacağız Türkiye olarak. Bu anlamda da Mudurnu'da devam ettirilen bu gelenek çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.