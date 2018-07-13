Haber: Kasım ŞAHİN
7 ay önce annesi Müşerref Yuca’yı toprağa veren meslektaşımız Mutlu Yuca annesinin üzüntüsünü daha üzerinden atamadan 7 ay sonra da 75 yaşındaki babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
85 yaşında hayatını kaybeden Salim Yuca’nın cenazesi, Cuma namazına müteakip Siteler Caminde kılınacak cenaze namazı sonrasında Çığırtkanlar Mezarlığında toprağa verildi.Yuca’yı yakınları ve sevenleri yalnız bırakmayarak, teselli ettiler. Olay Gündem Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Yuca ailesine de başsağılığı dileriz.
7 ayda annesini ve ardından babasını kaybetti...
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