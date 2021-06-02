7 ayda hafız oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Müftülüğü Borazanlar Hacı Mehmet Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan ve aynı zamanda akademik öğrenimine de Bolu Akşemseddin İmam-Hatip Ortaokulunda devam eden İnsaf Valeev’in hafızlığını tamamlaması münasebetiyle bir program düzenlendi. Programa İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Müftü Yardımcısı Fadime Arslan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk, Okul Müdürü Osman Kınık, Öğrencinin Hafızlık Hocası İsmail Yalçınlı, anne babası ve pandemi nedeniyle kurallara uygun olarak sınırlı sayıda misafir katıldı. Maske, mesafe kurallarına uyulan programda ilk olarak, hafız öğrenci İnsaf Valeev, Kur’an-ı Kerim okudu.

“RABBİM BİR ÖMÜR BOYU HAFIZLIĞINI KORUMAYI NASİP ETSİN”

Okul müdürü Osman Kınık ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil’in de birer konuşma yaptığı programda son olarak İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu söz aldı. Tahiroğlu yaptığı konuşmada, “Bu gün çok mutluyum. Çünkü, henüz 11 yaşındaki öğrencimiz İnsaf Valeev, 7 ay gibi kısa bir sürede hafızlık eğitimini tamamlayarak ‘hafız’ oldu. Yaşı 11 olmasına rağmen 7 ayda hafız olması çok güzel ve önemli bir başarıdır. Rabbim bir ömür boyu hafızlığını korumayı ve Kuran’a uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Anne ve babasına böyle bir evlat yetiştirdiği için kendilerini kutluyorum. Okulda başta Sayın Müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerine, onu yetiştiren İsmail Yalçınlıya Kuran Kursu yöneticisine ve Kurslarımızda maddi ve manevi destek veren tüm Bolu halkına, kısaca herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Bolu İl Müftülüğü olarak her zaman öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız ve dualarımız onlarla. Sevgili öğrencimiz İnsaf Valeev'e bundan sonraki hayatında başarılar ve sağlıklı ömürler dilerim” dedi.

Müftü Tahiroğlu’nun konuşmasının ardından hafız olan İnsaf Valeev'e çeşitli hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi.