7 bin 500 uzman erbaş alınacak



Haber: Uğur Balaban

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan '”2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini” kılavuzunda belirtilerek son başvuru tarihi 26 Eylül olarak işaret edildi.