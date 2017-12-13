Haber: Semih BAYKAL
Yerli Malı Haftası kapsamında ilimizde okullar etkinlikler düzenlemeye başladı. İlimiz okullarından Çimento Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, düzenledikleri sergide ülkemizin 7 bölgesine ait 70 farklı lezzeti davetlilere sundu. Öğrencilerin sergisine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Yasin Yeşil, okul müdürleri ve öğrencilerin velileri katıldı.
Kurdele kesim töreni sonrası davetliler, öğrencilerin hazırladıkları farklı lezzetleri tattı. Sergi davetliler tarafından büyük beğeni kazanırken, öğretmen ve öğrencilere tek tek teşekkür ettiler.
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