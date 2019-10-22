7 defineci yakalandı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ilimiz Merkez ilçesi Sebenardı Mevkiinde kaçak kazı tespit etti. Tespit edilen kaçak kazı olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli 7 kişi il merkezinde kazı malzemeleri ile birlikte yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından şahısların araçlarında yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 4 adet kürek, 6 adet kazma, 2 adet el telsizi, 1 adet hilti, 2 adet uzatma kablosu, 2 adet projektör, 1 adet arama çubuğu, 1 adet gaz maskesi, 1 adet kaldıraç levyesi (manivela), 1 adet balyoz, 2 adet çapa, 2 adet el feneri ve 2 adet halat ele ele geçirildi.