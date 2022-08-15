7. Geleneksel Erenler Yayla Mevlidi ve Şenlikleri Düzenlendi

Haber: Süleyman Kurt

Bolu’da 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Erenler Yayla Mevlidi ve Şenlikleri, 14 Ağustos 2022 Pazar günü Çakmaklar Mahallesi Muhtarlığı tarafından gerçekleştirildi.

Yediden yetmişe katılımın sağlandığı şenlik, Mevlid-i Şerif’in okunması ile başladı. Şenliğe katılan misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Halk oyunları, çuval oyunu, ip germe gibi geleneksel oyunlarla devam eden şenlik, misafirler tarafından ilgiyle karşılandı.

Şenliğe Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan, CHP Bolu İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolu Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ekrem Serin, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Hakkı Suat Güner, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer katıldı.