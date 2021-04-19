7 günde 1388 vaka

Haber: N. HalidAltundal

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Ramazan ayı için yeni tedbirleri kararlarının açıklanması sonrasıkoronavirüs vaka haritasında beklenen düşüş görülmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık ortalama koronavirüs vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Haritada yer alan bilgiye göre ilimiz Bolu’da salgının kademe kademe artış gösterdiği bir kez daha görüldü.

BİR HAFTADA 1388 VAKA

3-9 Nisan Nisan haftasını kapsayan haritada ilimiz Bolu’da 100 binde 327,19 olarak belirlenen vaka sayısı 10-16 Nisan haftasında büyük bir artış göstererek 442,18’eyükseldi. Buna göre 314 bin 802 nüfuslu ilimizde 10-16 Nisan haftasındaki toplam vaka sayısı 1388 olarak tespit edildi.

“TEDBİRLER ARTIŞ HIZINI DÜŞÜRMEYE BAŞLADI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” dedi.