7 kahvehane ruhsatı iptal edildi

Haber:Erdal Tanrıverdi

Kapalı olması gerektiği halde açık olan kıraathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafeye uymayan yaşları 55 ile 75 arasında değişen çok sayıda kişiye binlerce lira tutarında cezai işlem uyguladı. Kıraathanelerin kapatılması üzerine alınan karar sonrası Bolu'da bir kıraathanede kumar oynandığına dair ihbar ile Bolu polisi alarma geçti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aktaş Mahallesine bağlı Kocabey Sokak’ta bir kıraathanede 7 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 900'er lira işyeri sahibine ise 3 bin lira olmak üzere toplam 9 bin 300 lira idari para cezası uyguladı. Cezai işlemler tamamlanınca kahvehane işletmesinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ise iptal edildi. Bu iptal ile birlikte pandemi boyunca iptal edilen kıraathane ruhsatı sayısı yediye yükselmiş oldu.