Haber:AYSUN BEYKOZ

İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdurrahman Sarıkaya yönetimindeki 34 ZP 1914 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hüseyin Özer idaresindeki römork takılı 14 DB 875 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkasında römork bulunan traktör devrilirken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Kazada, araç sürücüleri ve traktörde bulunan Ebru Özer, Ümmühan Özer, Samet Taşdöver ile otomobilde bulunan Bahriye Sarıkaya ve Muhammet Yunus Sarıkaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.