Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonda Polis Özel Harekat polislerinin de desteğiyle geçtiğimiz günlerde çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi. Baskınlarda PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen M.K., H.K., R.D.Ö., F.S., D.K., Ş.C ve D.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslardan D.K., D.K., R.D.Ö., Ş.C. ve M.K. sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.S. ve H.Y.'nin ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.