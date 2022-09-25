7 kişiye ilk eğitimleri verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ilk görev yerleri olarak Bolu AFAD İl Müdürlüğüne atanan 7 kişi görevlerine başladı.

7 kişiye ilk eğitimleri verildi

Haber: Nesrin Altuntaş

AFAD personeline, ilk olarak kurum bünyesinde bulunan ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler ile araçlar tanıtıldı.

Daha sonra kentte bulunan ve arama kurtarma başta olmak üzere AFAD personelinin farklı görevlerde beraber çalıştığı kurumlara ziyaretler gerçekleştirilerek, bu kurumların çalışmaları hakkında bilgi alındı.

AFAD personeli yaptıkları ziyaretlerde, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin binaları ve depoları ile kullandıkları araçları da inceledi.

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