7 km’lik araç kuyruğu oluştu

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu tatili için parkı tercih edenlerin yoğunluğu nedeniyle girişte yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Günübirlik ve konaklamak için gelen tatilciler, kar yağışı eşliğinde yürüyüş yaptı. Ata ve faytona binme fırsatı da bulan ziyaretçiler, doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında sevdikleriyle vakit geçirdi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden açıklama yapılarak yoğunluktan dolayı ziyaretçilerin mağdur olmamaları için farklı alanları tercih etmeleri önerildi.