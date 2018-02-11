HABER:Aysun Beykoz

Toplantıların son oturumunda İlimiz Gerede İlçesi Ahmetler köyü Yeni (Kamiller) Mahallesinin Köy Yerleşik alanı genişletme planının onanması, Merkez ilçe Kındıra Köyü hudutlarında tapunun 1509, 1513 ve 2879 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile Göynük ilçesi Arıkçayırı Köyü hudutlarında enerji depolama alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporlar görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporlar doğrultusunda Merkez ilçe Demirciler-Çamyayla gurup yolu kamulaştırma bedellerinin ödenebilmesi için 2018 yılı İl Özel İdare bütçesinin bölümleri arasında aktarma yapılmasına, Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına ödenek aktarılmasına karar verildi.