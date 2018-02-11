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11 Şubat 2018 Pazar
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    5 Şubat Pazartesi günü başlayan ve hafta boyunca Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden il Genel Meclisi Şubat Ayı toplantıları sona erdi.

    11 Şubat 2018 Pazar 10:23
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    7 madde karara bağlandı

    HABER:Aysun Beykoz

    Toplantıların son oturumunda İlimiz Gerede İlçesi Ahmetler köyü Yeni (Kamiller) Mahallesinin Köy Yerleşik alanı genişletme planının onanması, Merkez ilçe Kındıra Köyü hudutlarında tapunun 1509, 1513 ve 2879 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile Göynük ilçesi Arıkçayırı Köyü hudutlarında enerji depolama alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporlar görüşülerek kabul edildi.

    Toplantıda ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporlar doğrultusunda Merkez ilçe Demirciler-Çamyayla gurup yolu kamulaştırma bedellerinin ödenebilmesi için 2018 yılı İl Özel İdare bütçesinin bölümleri arasında aktarma yapılmasına, Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına ödenek aktarılmasına karar verildi.

    Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına ödenek aktarılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği toplantı Mart Ayı toplantılarının 05 Mart Pazartesi günü başlamasının kararlaştırılması ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: 5, Şubat, Pazartesi, Günü, Başlayan

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