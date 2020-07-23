7 müdür tayin edildi

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz hafta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan tayin operasyonunda bir çok il emniyet müdür yardımcısı ve şube müdürü başka illere tayin edilmesinin ardından bu şiddetli rüzgar Bolu’yu da vurdu.

Bolu 2.sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy Adıyaman, 2.sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihangir Sarıoğlu Adıyaman, 4.sınıf Şube Müdürü Ali Çalışkan Kayseri, 2.sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Akbaş Erzurum, 4.sınıf Şube Müdürü Halil Uludağ Kars, Gerede İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kutluay Kayseri, 2.sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Akgün Ordu’ya atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki rüzgarın ardından Bolu’dan çeşitli illere atanan emniyet müdür yardımcılarının ve şube müdürlerinin yeni rütbelerinin önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenirken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne Denizli ve Antalya’dan üç emniyet müdür yardımcısının atandığı öğrenildi.