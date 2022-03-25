7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açılan Ramazan Türker’in, Bolu’da ikamet eden Mehmet Oğuzhan’ın, nüfus cüzdanını ele geçirmesinin ardından kendi fotoğrafını bu nüfus kağıdının üzerine yapıştırarak, hem Bolu merkezde hem de Göynük ilçe Devlet Hastanesinde muayene olup, ilaç yazdırdığı tespit edilmesinin ardından hakkında dava açıldı.

Mahkemede üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Türker; “Mağduru hiç tanımam. Hakkımda denetimli serbestlik vardı. Torunum da yurt dışında olduğu için onu görmek amacıyla başka bir kimlikle yurt dışına çıkarken yakalandım. Kesinlikle mağdurun kimliğini kullanmadım ve hastaneleri de zarara uğratmadım. Ben diyabet hastasıyım. İlaçlarla hayatta kalabiliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Türker’in resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğine kanaat getirerek 7 yıl hapis ve bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.