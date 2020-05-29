70 günlük namaz ve cami hasreti bitti

Bolu’da havanın yağışlı olmasına rağmen 70 gündür camilere gidemeyen ve Cuma namazı kılamayan vatandaşlar hasret giderdiler. Camide namazına hasret kalan vatandaşlar camileri doldurdu. Birçok vatandaş ise cami dışında yağmur altında namaz kılmak zorunda kaldı.

70 günlük namaz ve cami hasreti bitti
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Yağmura rağmen camiler doldu taştı

Yağmura rağmen camiler doldu taştı

Haber: C. Kutay Aykan

70 gündür camilere giremeyen Bolulu vatandaşlar, hasret giderdiler. Bolu’da havanın yağmurlu olması nedeniyle bacı camilerin kapıları açıldı ve sosyal mesafe kurallarına uyularak ibaret edildi. Ne var ki sosyal mesafe nedeniyle vatandaşlara camilere sığmayınca karton kutularını meydanlara sererek Cuma namazı eda edildi.

Camilerde görevli olan bekçi, polis ve zabıta ekipleri kimlik kontrolü yaparak, 65 yaş ve üstü vatandaşları cami içerisine almadı. Bekçiler, sokaklarda ve meydanlarda Cuma namazı kılan vatandaşlara yardımda bulunarak, sosyal mesafenin korunması yönünde yoğun çaba gösterdiler.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 13:43
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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