70 katılımcı ile başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen kursun açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, arının ürettiği bal ve yan ürünlerinin yanı sıra hayatın devamlılığı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu söyledi. Murat, kaliteli bal açısından Bolu'nun bitki zengini olduğunu ifade etti.

Toplantıda veteriner Hekim Mustafa Tuncer tarafından kursiyerlere bilgiler aktarıldı. Eğitim süresince kursiyerlere, arıcılık tarihi, Türkiye'de arıcılık, bal arısının sistematiksel yeri ve vücut yapısı, bal arılarında cinsiyet oluşumu, teknik arıcılık için gerekli koşullar, önemli nektar ve polen kaynakları, bal arılarının bitkisel tozlaşmadaki önemi, arı ürünleri, bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, koloni yönetimi, ana arı yetiştirme, yapay tohumlama, bal arısı hastalık ve zararlıları, bal arısı kolonilerinde stres faktörleri ve alınabilecek önlemler gibi konularda bilgi verilecek.