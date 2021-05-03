700 koli ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam ediyor. Kimsesizlerin kimi olan Gerede Belediyesi, bu yardımları sadece Ramazan ayında değil yıl boyu belirli aralıklarla yapıyor. Ramazan’ın ilk gününden bugüne dek Gerede Belediyesi tarafından yaklaşık 700 koli ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu. Gerede Belediyesi tarafından yapılan yardımlar; uygulanan sosyal yardım yönetmelik formları ile yapılıyor. Yıl boyunca uygulanan form ile birlikte ihtiyaç sahipleri belirlenerek, ihtiyaç sahiplerinin belediye tarafından yapılan yardımlardan yararlanması sağlanıyor.

“VATANDAŞIMIZIN DAİMA YANINDA OLUYORUZ”

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin, komşu ve akrabalardan başlayarak tüm çevremizle yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı mübarek bir ay olduğunu ifade eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Gerede Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanında oluyoruz. Sağ olsun Halkla İlişkiler personelimiz de büyük hassasiyetle bunu sağlıyor. Bu hizmetin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük katkısı bulunan kıymetli hayırseverlerimize, bize yardımcı olan değerli muhtarlarımıza ve fedakâr personelimize çok teşekkür ederim” dedi.