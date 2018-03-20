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20 Mart 2018 Salı
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    • 70’nci yardım Tırı Suriye’ye gönderildi

    Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği, vatandaşlardan topladıkları bağışlarla doldurdukları 24 ton un ve 2 ton patates yüklü yardım tırını Suriye'ye uğurladı.

    20 Mart 2018 Salı 09:31
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    70’nci yardım Tırı Suriye’ye gönderildi

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu-İHH gönüllüleri ve vatandaşların katıldığı uğurlama merasiminde bir konuşma yapan bolu-İHH başkanı Fethi SARIMSAKCI şunları söyledi; “Değerli kardeşlerim, kıymetli Bolu halkı bu gün burada Suriye ve Doğu Guta’ya sizlerin bağışlarıyla toplanan yardımları uğurlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak herkesin hayrını dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Kıymetli, hemşehrilerimiz vicdanı olan insanlara sesleniyoruz. Sadece geçtiğmiz bir ay içrisinde Doğu Guta’da 11 hastane;  50 den fazla okul ve ibadethane ile 7 fırın ve bir yetimhane vuruldu. İdlip’te ise 9 hastane ve bir o kadar da fırın vuruldu. Binlerce masum insan öldü ve yaralandı. Soruyorum sizlere, bombalama esnasında kendi çocuğunuz gözünüzün önünde parçalansa, hastaneye tedavi için götürdüğünüz kardeşinizin başı bedeninden ayrılsa, yaralı hanımınıza kan ararken oğlunuzun cesedi ile karşılaşsanız, birden kafanızı çevirip oradan uzaklaşmak istediğinizde kızınıza olmadık ahalksızlıların yapıldığına şahit olsanız ne yapardınız? Savaşın da bir ahlakı var ey kardeşlerim; Rabbim hesap soracak! 5 yıldır 400 binden fazla insanın yaşadığı Doğu Guta’yı ablukada tutup açlıkla imtihan ettikleri yetmedi, şimdi de katliam yapıyorlar. Guta’yı bombalayan Esed’e,  İdlib’i  vuran rusya’ya ve onlara yardım eden İran’a kim dur diyecek? Her ağzını açtığında İslam birliğinden bahseden güya İsrail düşmanı ey İran, gücünü neden mazlumlara karşı kullanıyorsun? Allah’a nasıl hesap vereceğini hiç düşlünmüyormusun? HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL. Tekrar sizlere teşekkür ederiz, Rabbım yâr ve yardımcımız olsun.” Yapılan duanın ardından tır Suriye’ye uğurlandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İnsan, Hakları, Hizmet, Derneği

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