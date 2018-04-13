Haber: Ceylan Beykoz

1 Şubat 2018 tarihinde Yeniçağa ilçemize bağlı Eskiçağa köyünde yaşayan kızını ziyarete giden 1997 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Cafer Hırçın'ın 68 yaşındaki babası İsmail Hırçın, sabah saatlerinde "pazara gidiyorum" diyerek kızının evinden ayrıldı.

Kaybolduğu günden bu yana ilçe halkı, köylüler, JÖAK ve JAK ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir sonuç elde edilememesi üzerine İsmail Hırçın'ın ailesi ve yakınlarının merak içinde bekleyişleri sürüyor. Aile İsmail Hırçın’ın bulunmasını istediklerini belirterek, bu konuda yetkililerden destek istedi.