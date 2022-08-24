715 lira kira yardımı için başvurular başladı

Haber: Süleyman Kurt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, ihtiyacı olan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor. Kirasını ödeyemeyen kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek Bakanlık tarafından başlatılan sosyal yardımlarla Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere bin 500 liraya kadar kira yardımı gerçekleştiriliyor. Bolu’da ise fiyat 715 Türk Lirası olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK KİRA YARDIMI BOLU’DA

Kira yardımı İstanbul, İzmir ve Ankara’da 1150 TL, Antalya, Adana, Bursa, Konya’da 1.085 TL, Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum’da 995 TL olarak açıklandı. Tokat, Zonguldak, Çanakkale’de kira yardımı 905 TL olurken, Düzce, Şırnak, Yozgat’ta 810 TL olarak açıklandı. Kira yardımı, Bolu ve Bingöl’de ise kira yardımı 715 TL olarak belirlendi.

KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kira yardımına başvurmak için bazı şartlar bulunuyor. Başta, sigortalı olmamak, emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak, mal varlığına sahip olmamak, gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak, düzenli bir gelire sahip olmamak üzere bir takım şartları yerine getiren herkes e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

e-Devlet’e giriş yapıp arama bölümüne ‘Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması’ yazılarak başvuru formuna ulaşılabilir.

KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor. Yardım desteği kişi bazında değil hane bazlı gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar başvuru tarihini takip eden ilk 15 gün içinde bin 500 TL’ye kadar olan kira yardımlarını banka hesaplarından veya PTT şubeleri aracılığı ile alınabiliyor.