71.Geleneksel Esentepe Yağlı Güreşleri yapılacak

Haber: Uğur Balaban

Bu hafta sonu Pazar günü düzenlenecek 2. Ramazan Dede’yi Anma Etkinlikleri ve bu yıl 71.si yapılacak Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri öncesi Gerede Belediyesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Edirne Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Ahmet Kavakçı, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren ve Hamza Köseoğlu gibi isimler Esentepe Güreş Sahasında boy gösterecekler. Düzenlenecek olan 71.Geleneksel Esentepe Yağlı Güreşleri ve 2.Ramazan Dede Etkinliklerine; Bolu geneli ve Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden misafirin gelmesi bekleniyor. Esentepe Güreş Sahasında yer alan ve artık ömrünü tamamlayan tribün; kapasitesi yüksek yeni modern bir tribün ile yer değiştirdi. Güreşçiler hazırlanmak ve dinlenmek için eski yıllarda saha içini kullanıyordu, bu yıl ise Gerede Belediyesi tarafından yaptırılan Esentepe Sosyal Tesis binasında yer alan modern dinlenme ve soyunma odalarını kullanacaklar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da güreşleri izlemek üzere Gerede’ye gelecek

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı trafik yoğunluğunu incelemek üzere Gerede’ye gelen İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’yu programımıza davet etmiştik. Sayın Bakanımız uygun olursa katılacağını bildirmişti. Bugün itibariyle Bakanımız Süleyman Soylu’nun güreşleri izlemek üzere İlçemize geleceği kesinleşti. Ata Sporumuz güreşlere büyük önem veriyoruz, güreşlerin önemli unsurlarından güreş sahasının bakımının güreşlerin sıhhatli yapılması için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Allar, "Güreş sahasının durumu çok iyi, yeşil alan ilaçlamaları zaten Nisan ayından itibaren düzenli olarak yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Esentepe Yağlı Güreşleri Türkiye’nin en büyük güreş organizasyonu olan Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin alternatifi konumundadır. Türkiye’nin her yerinden güreş severler gelip bu güreşleri izlemenin zevkine varıyorlar. Aynı zaman da tabi güzelliklerle dolu İlçemizi tanıma fırsatını da elde etmiş oluyorlar. Geçmişte Güreş Ağası sistemi kısmen de olsa işliyordu. Şimdi hiç yok. Bu sene kendi imkânlarımızla yapıyoruz. İnşallah bu yıl seyir zevki yüksek, mücadele dolu bir güreş izleme imkânını elde ederiz. Yağlı güreşlere bu yıl geçen senelerde de olduğu gibi Kırkpınar’da güreşmiş, altın kemer kazanmış, başpehlivan olmuş güreşçilerimiz katılacak. Güreşçilerimizi güreş sever halkımızla buluşturacağız. Tüm sporsever halkımızı güreşlerimize davet ediyorum. Esentepe Mesireliğinde metfun bulunan Horasan Erenlerinden Akıncı Türklerinden Ramazan Dede ‘yi anma etkinliği de düzenleyeceğiz. Güreş sahasına yakın alanda bulunan Ramazan Dede Camisinde “Kuran Ziyafeti ve Mevlidi Şerif Programı icra edeceğiz. Halkımızı bu organizasyonlarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Yağlı Güreşler Esentepe Güreş Sahasında saat 10’da başlayacak. Mevlidi Şerif ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti Programı ise saat 11.30’da Esentepe Ramazan Dede Camisinde gerçekleşecek.