72 işletmede denetim



Haber: BMA

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 72 market, bakkal ve büfelere denetim gerçekleştirildi. Son kullanma tarihleri geçen ürünlere imha edilmek üzere zabıta ekipleri tarafından el koyuldu.

Yapılan denetimler ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerine bundan sonra da belirli programlar dâhilinde devam edecektir. Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek gıda maddelerinin satışının yapılmaması noktasında titizlikle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Zabıta ekipleri tarafından kontrollerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Sağlık için uygunsuzluğu tespit edilen yiyeceklere rastladığımızda imhasını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, halkımızdan sağlıklı olmayan şartlarda satılan ve tarihi geçmiş gıdalarda ilgili, bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konudaki denetimlerimiz yoğunlaşarak devam edecek. Esnaftan isteğimiz, bozulmuş ve kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında tutmamalarıdır.”