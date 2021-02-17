72 saat daha kar yağacak

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizin komşu illeri ile bağlantısını sağlayan kara yollarında kar yağışı etkili oluyor. Düzce, Karabük ve Ankara illeri ile ulaşımı sağladığımız karayollarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Ankara – Bolu yolunun en yüksek geçiş noktası olan Cankurtaran geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Bolu- Düzce yolunun kritik mevkii olan Bolu Dağın’da ise bilindik kış görüntüleri hüküm sürüyor. Karabük – Bolu Yolunda bulunan kemikli rampası ise araçların geçişine izin vermiyor.

KÖY YOLLARI AÇIK;

Bolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 10 yerleşim yerine ulaşıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler aralıksız kar kürüme çalışması yapıyor. Dün kapalı olan merkezde 1 ve ilçelerde 7 olmak üzere 8 köye ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MUDURNU-NALLIHAN;

Mudurnu Nallıhan kara yolunda kar etkili oluyor. Mudurnu Nallıhan kara yolunda etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Mudurnu - Nallına kara yolu Aynalıkaya mevkiinde araçlarında kış lastiği olamayan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri tarafından bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

KARABÜK – BOLU;

Karabük - Bolu kara yolunun Kemikli rampası mevkii ve 2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kayak merkezine gidenler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor. Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda ise sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor. Trafik ve karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı D-100 kara yolunda alınan önlemleri artırdı.

BOLU MERKEZ;

Bolu kent merkezinde beş gündür aralıklarla etkili olan yağışla kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Bolu Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kentte görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu ise bir başka güzelliğe büründü.