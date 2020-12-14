7/24 canla başla çalışıyorlar



Haber:N:Halid Altundal

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi Sosyal Medya hesabından yapılan paylaşımda 13 farklı fotoğraf yer aldı. Müdürlük bünyesinde Covıd-19 ile mücadele eden birimlerdeki ekiplerin saha fotoğraflarının yer aldığı paylaşıma, “Çağrı Merkezimiz, Numune Transfer Ekiplerimiz, PCR Test Laboratuvarımız, Filyasyon Ekiplerimiz, Hastane Acillerimiz, Servislerimiz ve Yoğun Bakımlarımız, Covıd Koordinasyon Merkezimiz, Bulaşıcı Hastalık Birimlerimiz, Evde Sağlık ve 112 Ekiplerimiz, Aile Sağlığı Merkezlerimiz, Eczanelerimiz ile COVID-19'la mücadeleyi fedakarca yürüten sağlıkçılarımız 7/24 Bolu'muzda görev başında” notu düşüldü.

Yüzlerce beğeni alan fotoğrafların altına bazı vatandaşlarımıza da minnettarlığını belirten yorumlar yaptı. Halil Ulutürk isimli vatandaş, “Şahsınızda sağlık ekibinize fedakar hizmetleri sebebiyle Teşekkür ediyoruz. Rabbimden kendilerini ve milletimizi muzdarip olduğumuz virüs illetinden muhafaza etmesini niyaz ederiz” dedi.

Sağlık Müdürlüğünün sosyal paylaşımının altına yorum yapan başka bir vatandaş olan Birsen Erdoğan ise, “Allah c.c.tüm sağlıkçılarımızın yar ve yardımcısı olsun inşallah. Lütfen duyarlı olalım lütfen kurallara uyalım. Canlarımıza yazık” diyerek minnettar olduğunu gösteren emoji yayınladı.