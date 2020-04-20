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7/24 dezenfekte çalışmalarına devam

Göynük’te koronavirüsle mücadele çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı kontrolünde ilçe merkezinde devam etti.

7/24 dezenfekte çalışmalarına devam

Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş'ın kontrolünde çalışmalar devam etti. İlçe merkezinde en üst seviyeye çıkartılan ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışmaları 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesi başta olmak üzere kamu kurum binaları, umimi tuvaletler, mahalle ve sokakla da temizlik çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili olarak Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada, “Bizler siz kıymetli vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz, lütfen sizler de bu zorlu süreç bitene dek evlerinizden ayrılmayın” ifadelerine yer verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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