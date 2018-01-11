Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ifade veren 73 yaşındaki Şükran Çankaya, başından geçenleri şöyle anlattı; “3 ay önce sabah 09.00 sıralarında cep telefonum çaldı. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, adının terör örgütleriyle anıldığını söyledi. Bu sırada sürekli olarak telsiz anons sesleri geliyordu. Uyku sersemi olduğum için telefonu kapattım. Bu seferde ev telefonum çalmaya başladı. Yine aynı ses ve aynı kişi yine polis olduğunu söyledi. Kurtulmam için bir miktar paraya ihtiyaçları olduğun, paralı verdiğim taktirde kurtulacağımı söyledi. Bende inandım. Hemen bankaya giderek 15 bin TL’yi çekip, bir poşete koydum. Fakat bu olay 09.00 ila 13.00’e kadar sürdü. Cep telefonumu hiç kapattırmadılar. Hatta yanıma gelecek olan kişilerin de polis olmadığını onlara inanmamam gerektiğini, genç birisinin gelip parayı ona teslim etmemi istediler. Bankadan çıktığımda genç birisi yanı gelip hemen elimdeki poşeti kapıp kaçtı. Bağırdım ama kayboldu” dedi.

10 BİN TL DAHA ÇEKMİŞ

Yine cep telefonum çaldı, şahıs bu seferde paranın emin ellerde olduğunu, paniğe kapılmamı, biraz daha paraya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyince, hesabım bulunan diğer bankaya gidip 10 bin TL daha çekip poşete koydum. Serikli olarak cep telefonuyla konuşuyordum. Yanıma orta yaşlı bir beyefendi geldi ve teyze dolandırılıyorsun dikkat et diyerek yanımdan ayrıldı. Tam o sırada tanımadığım bir şahıs gelip elimdeki poşeti almak istedi ama bu sefer vermedim. Bana yardım etmek isteyen o genç “Polis dur” diyerek bağırınca dolandırıcı kaçıp kayıplara karıştı. Kendisinden Allah razı olsun, az kalsın ikinci paramdan da olacaktım. Beni dolandıranlardan davacıyım. Yakalanmalarını ve cezalandırılmalarını istiyorum. Peki şimdi ne olacak benim param” diyerek feryat etti.

Duruşmaya şahit olarak katılan Hamca Canbaş’da, ifadesinde; “Benim tek amacım yaşlı teyzeye yardımcı olmaktı. Kendimi polis olarak göstermem sayesinde 10 bin TL’sini kaptırmamış oldu” dedi.