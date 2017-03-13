Haber: Kasım ŞAHİN – Faruk ÇİDEM

KOM Şubesi büyük bir başarıya daha imza attı. D-100 üzerinde Narkotik Köpeği Sezar ile uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak şüphe üzerine arama başlattı.

Yapılan aramada otobüsün havalandırma bölümünden piyasa değeri 75 bin TL’lilik kaçak kanser ilacı ile 25 karton sigara ve 40 kilo nargile tütününü ele geçirdi. Narkotik köpeği Sezar’ın üstün becerisi sayesinde kaçak sigara ve tütün otobüsün arka koltuklarının içerisinde bulundu.

Kaçak kanser ilaçları ile sigara ve tütünleri İstanbul iline götürmek isteyen M.A., Z.A. ve MHD. Yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ülkemizde bir çok eczanede bulunmayan ve kanser hastalarının yurt dışından kutusuna 3 bin 750 TL vererek almak istenen bu hapların kutusunu Bin 500 ila bin TL arasında satıp haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları öğrenildi.