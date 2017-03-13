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13 Mart 2017 Pazartesi
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    • 75 bin liralık kaçak kanser ilacı ele geçirildi

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt içindeki eczanelerde bulunmayan ve paketi 3 bin 750 TL olan 75 bin TL’lik kaçak kanser ilacı ile yine kaçak olan sigara ve nargile tütünü ele geçirdi.

    13 Mart 2017 Pazartesi 11:21
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    75 bin liralık kaçak kanser ilacı ele geçirildi
    Foto galeriye git Haber: Kasım ŞAHİN – Faruk ÇİDEM

    KOM Şubesi büyük bir başarıya daha imza attı. D-100 üzerinde Narkotik Köpeği Sezar ile uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak şüphe üzerine arama başlattı.

    Yapılan aramada otobüsün havalandırma bölümünden piyasa değeri 75 bin TL’lilik kaçak kanser ilacı ile 25 karton sigara ve 40 kilo nargile tütününü ele geçirdi. Narkotik köpeği Sezar’ın üstün becerisi sayesinde kaçak sigara ve tütün otobüsün arka koltuklarının içerisinde bulundu.

    Kaçak kanser ilaçları ile sigara ve tütünleri İstanbul iline götürmek isteyen M.A., Z.A. ve MHD. Yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ülkemizde bir çok eczanede bulunmayan ve kanser hastalarının yurt dışından kutusuna 3 bin 750 TL vererek almak istenen bu hapların kutusunu Bin 500 ila  bin TL arasında satıp haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları öğrenildi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Kaçakçılık

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