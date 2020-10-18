75 destekle analiz



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Müdürlüğünce hazırlanan proje doğrultusunda Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresinin %75 desteği ile toprak analizleri yapımına devam ediliyor. Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı (ATTA) Şube Müdürü Tarık GÜLER, İlçe Müdürlerimiz ve teknik personelinde de katılımı ile Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde üreticilerin toprak numunesinin nasıl alınması gerektiğini uygulamalı olarak gösterildi. Toprak analizi yaptırmanın önemi anlatıldı. Çiftçilerle yapılan toplantıda, “Tarımsal üretimde amaç, mümkün olan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Tarımsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasında kimyevi gübreler önemli yer tutar. Ancak şu da bilinmelidir ki çok gübre çok ürün demek değildir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu; bir doktorun hastasına yazdığı reçete misali toprak analiz sonuçlarınıza göre doğru gübre kullanımından geçmektedir.

Toprak analizi ile tarımsal üretim yapılacak arazide bitkinin büyümesi ve gelişmesini sağlayan besin maddelerinin miktarları tespit edilir. Analiz sonuçlarına göre uygun gübre cinsleri, miktarları, kullanım zamanları ve yöntemleri belirlenir. Böylece hem eksik bitki besin maddeleri toprağa tam olarak geri verilmiş hem de gereksiz harcamalardan kaçınılmış olur. İnsan sağlığı, toprağımızın sağlığı ve çevremizin korunmasını sağlamış oluruz. Çiftçilerimizin toprak analizi konusuna önem vermelerini talep etmekteyiz. Üreten Bolu’muzun üreten çiftçilerine güz ekim döneminde kolaylıklar diliyorum” denildi.