75 gün sonra 100’ün altına indi



Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Salgında vaka sayılarının yeniden düşüş göstermeye başlamasıyla birlikte normalleşme adımları da bir bir atılmaya başlandı. Son açıklanan koronavirüs günlük vaka tablosunda yer alan veriler ise Temmuz ayında atılması beklenen yeni normalleşme adımları için umut veriyor. Son açıklanan 5 Haziran 2021 tarihli tabloya göre son 24 saatte 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi. 542 hastanın bulunduğu tabloya göre vefat sayıları 75 gün sonra yeniden 100’ün altına düşerek 92 olarak gerçekleşti. 6 binden fazla vakaya karşılık ise 7 bin 161 kişi iyileşti. Toplam ağır hasta sayısı ise 97 günün ardından bin 200’ün altına indi. Vefat ve ağır hasta sayısındaki düşüşlerin devam etmesinin koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesinde büyük rol oynayacağı düşünülürken kabine toplantısında salgının seyrinin yeniden ele alınması bekleniyor.