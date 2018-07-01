Haber: Gönül Olutürk

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube Müdürlükleri personeli ile Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli yaklaşık 75 polis memuru, ilçede uygulama yaptı.Uygulama kapsamında, ilçe giriş ve çıkışlarında trafik kontrolü yapılırken, kamuya açık mekanlar, park ve bahçelerde de genel asayiş kontrolleri gerçekleştirildi.İlçe genelinde bulunan 11 işyeri denetlenirken trafik kontrolünde durdurulan 130 araçsa hem trafik, hem de asayiş yönünden sorgulandı. 350 kişininse Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada trafik yönünden kusurlu bulunan 20 araç sürücüsüne toplam 3 bin 400 lira para cezası kesildi. Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin ise uygulama yapan ekipleri denetledi.Şahin, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Uygulama neticesinde hem trafik kontrolleri yapılıyor, hem de umuma açık mekanlar denetlenip inceleniyor. Aranan şahıslar varsa sorgulaması yapılıyor. Bu uygulamada, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı personel de Bolu'dan gelen polis memurlarına destek veriyor. Vatandaşlar da uygulamalardan memnun. Çünkü bu uygulama vatandaşın huzur ve güvenliği için yapılıyor." dedi.