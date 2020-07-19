Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaban hayatının devamı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu konuda daha önce birçok çalışmaya imza atan Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri son olarak üretilen 750 adet kınalı kekliği doğaya saldı. Konu ile ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Müdürlüğümüz Ekiplerince, Üretilen 750 Adet Kınalı Keklik Doğaya Salındı. Yaban Hayatının Devamı İçin Çalışmalarımız Aralıksız Devam Etmektedir” ifadelerine yer verildi.