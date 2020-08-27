77 doktor göreve başlayacak

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize çeşitli branşlardan 77 doktor kadrosu tahsis edildi. Müjdeyi AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay verdi. Doğanay konuyla ilgili açıklamasında, Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimiz adına talep ettiğimiz 68’i pratisyen, 9’u değişik branşlarda uzman hekim olmak üzere toplamda 77 doktor kadrosu Bolu'muza tahsis edilmiştir. Doktor kadrolarımızın Bolu'muza ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2 Eylül'de gerçekleşecek olan kura sonrası görevlerine başlayacak hekimlerimiz için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'ya, Milletvekillerimiz Sn Fehmi Küpçü ve Sn. Arzu Aydın'a ve de emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin sağlığı için dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.