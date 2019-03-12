7.8 şiddetinde deprem bekleniyor

HABER:Aysun Beykoz

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Em. Öğr. Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem beklenen öncelikli yerlerin listesini paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, öncelikle deprem beklediği 25 yeri maddeler halinde sıraladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın sosyal medya hesabından açıkladığı ilk 10 yer bakın nereler;

1. GEMLİK-İZNİK. Kuzey Anadolu Kırığı Güney Kolu Deprem üretme aralığı 15-95 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.8.

2. Kuzey Marmara (İSTANBUL-TEKİRDAĞ) Kuzey Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 30-104 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.3. Bunu 6,3-6,7 ile 7-7,2 lik iki depremle boşaltabilir. Son ürettiği en büyük deprem 7.3 Mürefte (9 Ağustos 1912)

3. MUDANYA- MANYAS-İNEGÖL- BURSA Kuzey Anadolu Kırığı güney kolu, Yenice, Gönen, Ulubat Kırığı Deprem üretme aralığı 100 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.5. Son ürettiği büyük deprem 7.4 Yenice – Gönen (18 Mart 1953)

4. SAKARYA ÇUKURU (KOCAELİ – Adapazarı-Düzce-BOLU) Kuzey Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 7-30 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.8. Son ürettiği büyük deprem 7.4 Gölcük (17 Ağustos 1999)

5. ÇANKIRI (KASTAMONU) Kuzey Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 20-90 yıl. Beklenen en büyük deprem 8.0. Son ürettiği en büyük deprem 6.9 Çerkeş (12 Ağustos 1943)

6. AMASYA-TOKAT KAF ve Ezine Kırıkları Deprem üretme aralığı 15-140 yıl. Beklenen en büyük deprem 8.0. Son ürettiği en büyük deprem 7.2 Ladik (26 Kasım 1939)

7. ERZİNCAN-TUNCELİ Kuzey Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 10-55 yıl. Beklenen en büyük deprem 8.0. Son ürettiği en büyük deprem 7.9 Erzincan (25 Aralık 1939) – 6.8 Erzurum 1992

8. Güney Kafkasya (ERZURUM-KARS-ARDAHAN) Kuzey Anadolu Kırığı-ERZURUM Kırığı Deprem üretme aralığı 5-40 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.3. Son ürettiği en büyük deprem Horasan (30 Ekim 1983)

9. ERMENİSTAN - GÜRCİSTAN - Doğu Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 7-45 yıl. Son ürettiği en büyük deprem 7.2 Erivan

10. BİNGÖL-MUŞ-KAF ve Doğu Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 30-40 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.0. Son ürettiği en büyük deprem 6.9 Varto (19 Haziran 1966)

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 10:29