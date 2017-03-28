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28 Mart 2017 Salı
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    • 78 yaşındaki sapığa hapis cezası çıktı

    Bolu’da, 50 yaşındaki engelli yeğeni Ayşe Ö.’ye cinsel tacizde bulunan 78 yaşındaki Rafet Ö. 17 yıl 6 ay, yine aynı köyde yaşayan Durmuş S. ise Ayşe Ö.’ye cinsel saldırıdan dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    28 Mart 2017 Salı 14:20
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    78 yaşındaki sapığa hapis cezası çıktı

     

    HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Olay, 2010 yılında Bolu'nun Seben İlçesi Kesenözü Köyü'nde meydana geldi. Rafet Ö., iddiaya göre zihinsel engelli yeğeni Ayşe Ö.'ye samanlıkta cinsel saldırıda bulundu. Anne ve babası öldükten sonra diğer amcası Fahrettin Ö. ve ailesiyle kalan Ayşe Ö., yengesine durumu anlatınca jandarmaya şikayette bulundular. Ayşe Ö., köyde oturan 61 yaşındaki D.S.'nin de kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

    Adli Tıp Kurumu raporunda, Ayşe Ö.'nün iç çamaşırından alınan biyolojik örneklerin kendisine ait olduğu belirlenen sanık Rafet Ö., ilk mahkemesinde suçun niteliği ve kaçma şüphesi gözetilerek tutuklandı. D.S.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Rafet Ö. ve tutuksuz yargılanan Durmuş S.’nin bugün karar duruşması görüldü. Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Ayşe Ö’nün katılmadığı duruşmada sanıklar, üzerlerine atılı suç işlemediklerini ve beraatlarını istediklerini ifade ettiler.

    Karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Rafet Ö.’nün üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Durmuş S.’nin ise işlediği suçun ‘basit cinsel saldırı’ olarak nitelendirilebileceğine hükmeden mahkeme heyeti sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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