788 kişiye iş imkânı

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan ilanlara göre, Bolu’dan 788 vatandaşa iş imkânı sunulacak. Yayımlanan ilana göre en çok personel ihtiyacı olan bölüm 125 kişi ile beden işçisi olurken 67 garson, 9 aşçı, 20 metal levha tezgâh işçisi oldu.

İŞTE İŞÇİ ALIM KADROLARI:

Reklam tabelacı 4, Garson 67, Kalite kontrol sorumlusu 1, Temizlik görevlisi 36, Elektrik teknisyeni 1, Sıhhı tesisatçısı 1, Ön muhasebeci 3, Mutfak görevlisi 3, Satış danışmanı 9, Çaycı 1, Muhasebe elemanı 1, İş güvenliği uzmanı 3, Kaynakçı 1, Beden işçisi 125, Et ve et ürünleri işletmecisi 1, Kasap 1, Aşçı yardımcısı 6, Motosiklet kurye 4, Kara tankeri operatörü 1, Akaryakıt satış elemanı 11, Konfeksiyon 201, Reyon görevlisi 3, Servis komisi 5, Bayan kuaförü 1, Şoför-yük taşıma 4, Lojistik meslek uzmanı 1, Kasiyer 1, Cnc freze tezgahı operatörü 3, Aşçı 9, Motosikletli kurye 5, Cnc torna tezgâhı operatörü 3, Çocuk bakıcısı 1, bulaşıkçı 12, büro memuru 1, vardiya amiri 1, maden mühendisi 1, makine bakımcısı 1, Makineci 4, Büro yönetimi ve sekreterlik 1, Laborant 3, Gıda teknikeri 3, Kalite kontrol sorunlusu 1, Kesimci 1, Çikolata imal işçisi 1, Kümes bakım işçisi 5, Depo görevlisi 2, Plastik işlemeci 1, Elektrik mühendisi 1, Usta öğretici 3, Argon kaynakçısı 5, Sıhhı tesisatçısı 3, Elektrikçi 3, Kontrolör 3, Bagaj taşıyıcısı 2, Sıcak mutfak aşçısı, Grafik tasarımcısı 1, Geri dönüşüm işçisi 10, Motosikletli kurye 2, Plastik enjeksiyon üretim elemanı 1, Kasiyer 2, Bekçi 1, Kontrplak pres operatörü 4, Kalorifer ateşçisi 1,

Proses işçisi 2, Piliç kesim ve işleme elemanı 6, Teknik servis elemanı 2, Kürekçi 1, Grafiker 1, Otomotiv yedek parça danışmanı 1, Kahve ve kakao hazırlayıcısı 3, Paketleme işçisi 1, Resepsiyon görevlisi 1, Metal pres makinası 2, Büro işçisi 3, Makineci 6, Pazarlamacı 1, Mutfak görevlisi 3, Fast foof hazırlayıcısı 1, Kepçe operatörü 1, Asansör bakım ve onarım işçisi 1, Dekoratif cam imal işçisi 2, Şoför 1, Traktör şoförü 1, Proses işçisi 4, Forklift operatörü 1, Kasiyer 2, Metal levha işleme tezgah işçisi 20, Paketleme işçisi 10, Makina teknikeri 1, Makine bakımcısı 2.

BAŞVURU SÜRECİ

Personel alımlarına başvuru yapmak isteyenler İŞKUR hizmet merkezleri yardımıyla ya da www. İşkur.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler.