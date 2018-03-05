Haber: Semih Baykal

Asıl görevi mimarlık olan ve Bolu'ya kazandırdığı eserlerle Bolu'nun Babası olarak tanınan hayırsever işadamı İzzet Baysal’ın, ölümünün 18'inci yıldönümünde Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 7’den 70’e binlerce kişi buluştu. Binlerce kişi İzzet Baysal’ı anmak Kampus’te Kültür Merkezi önünden mezarına kadar Bolu’nun babası İzzet Baysal sloganlarıyla yürüdü. İzzet Baysal’ın yeğeni Ahmet Baysal, eşi Solmaz Baysal ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, binlerce kişiyi mezarlığının girişinde karşıladı. İzzet Baysal’ın mezarı başında düzenlenen törene Bolu protokolü’nün yanı sıra sivil toplu kuruluşları, her yaştan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, "Bir şehrin gerek tarihinde gerek hafızasında o şehrin 7'den 70'e bütün halkının gönlünde yer edinebilmek ve her fırsatta hayırla yad edilmek bu fani dünyada çok az kişiye nasip olmuş bir meziyettir. 1980'li yıllardan itibaren tüm helal kazancını memleketin hizmetine sunan İzzet baysal işte bu müstesna insanlardan birisidir. Ülkenin neresinde olursanız olun Bolu denilince akla ilk gelen İzzet Baysal olmaktadır" dedi.

“EN BÜYÜK TEMSİLCİSİ BANA GÖRE İZZET BABA'DIR”

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise konuşmasında; "Osmanlı devleti bir vakıf medeniyetiydi. Cumhuriyet döneminin ise vakıf medeniyetini devam ettiren en büyük temsilcisi bana göre İzzet Baba'dır. Onun sayesinde nice vakıflar oluşmaya başladı. Onun yolundan gidenler var artık. O tek başına bir vakıf insan değil onun önderlik ettiği çizgide birçok vakıf insan onu örnek alarak yolundan gitmeye çalışıyor" diye ifade etti.

“ İZZET BAYSAL BU İZLERİ BIRAKABİLEN MÜSTESNA ŞAHSİYETLERDEN BİRİSİDİR”

Bolu Valisi Aydın Baruş ise, "İnsanın fani hayatında bırakmış olduğu eserler kendi ölümünden sonra onu ölümsüz kılabilmektedir. Dünyada bunu başarabilen insan sayısı çok sınırlıdır. Bunun için içinde yaşadığınız toplumun hafızasında ve yüreğinde çok derin izler bırakmanız gerekir. İzzet Baysal bu izleri bırakabilen müstesna şahsiyetlerden birisidir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Bolu İl Müftüsü Orhan Genç tarafından dua okundu. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından İzzet Baysal'ın kabrine karanfiller bırakıldı.