7’den 70’e Yaz Boyu Eğitim Alıyorlar!

Haber: Okay Özcan

Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında vatandaşlar için açılan farklı alanlardaki yaz kurslarında, kursiyerler bireysel ve mesleki anlamda bilgi ve beceri elde ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yaz kursları devam ediyor.

KURSLARDA DENEYİM KAZANIYORLAR

7'den 70'e herkes için ihtiyaç duyulan ve talep edilen alanlarda açılan kurslarla kursiyerler, bireysel ve mesleki alanda bilgi, beceri ve deneyim kazanma imkânı buluyor.