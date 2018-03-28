Haber: Semih Baykal

Türk Kütüphaneciler Derneği Kütüphane haftasında ülke genelinde farklı bir etkinliğe imza attı. Kütüphane haftasında tüm Türkiye’de 7’den 77’e herkes yarım saat boyunca kent meydanlarında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. İlimizde de Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Kütüphane Müdürü Cemil Şahiner, ilimizde eğitim veren okulların Müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri ve vatandaşlar Kent Meydanında yarım saat sessiz bir şekilde kitap okudu.