7’si mahkemede, 2’si kaçak

HABER:AYSUN BEYKOZ



Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ‘Silahlı Kuvvetler’ içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı. FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 11:14