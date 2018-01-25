Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması, kaliteli/güvenli gıda temini, su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, üretimin daha kontrollü, mevcut mevzuatlara uygun ve sağlıklı bir şekilde yapılması için Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince tesislere, göletlere ve akarsulara gidilerek denetimler yapılıyor, eksiklikler varsa belirlenerek giderilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğünde görev yapan su ürünleri mühendisleri tarafından 2017 yılı içerisinde su ürünleri yetiştiricilik tesislerine 83, su ürünleri perakende satış yerlerine 51, su ürünleri avcılığına yönelik 332, olmak üzere toplam 466 denetim yapıldı ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve ilgili tebliğe uymayan kişi ve iş yerleri hakkında 25 adet İdari para cezası kararı uygulandı.

“500 BİN ADET ABANT ALASI YAVRU ÜRETİMİ YAPILDI”

Bu faaliyetler kapsamında bilgi veren Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik, İlimizde, kayıtlı (projeli) 33’ü büyütme ve 1’i kuluçkahane olmak üzere 34 adet kültür balıkçılığı işletmesi olduğunu, yıllık 367 ton Gökkuşağı alabalığı ve 500 bin adet Abant Alası yavru üretimi yapıldığını söyledi. İl Müdürü Fahri Tetik sözlerine şöyle devam etti: “Bolu İli, su kaynaklarının fazlalığı, içeriği, temizliği ve iklim itibariyle iç su ürünleri yetiştiriciliği açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Özellikle alabalık yetiştiriciliği il genelinde ön plana çıkmıştır. Mevcut kapasitenin arttırılması ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla; üreticiler su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri kapsamında ürün ve yavru balık desteklemelerinden faydalandırılmaktadır. 2016/33 nolu tebliğ kapsamında 2017 yılında İlimizde müracaat eden toplam 8 işletmeye 134.021,45 kg ürün için yapılan destekleme ödemesi 87.113,95 TL’dir.”

“120 BİN ADET YAVRU SAZAN BALIĞI GÖL VE GÖLETLERE BIRAKILDI”

“Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik’’ çerçevesinde avlanma izni kapasitesi yıllık 20 ton olan Seben Taşlıyayla Göletinin, avlanma izni kapasitesi yıllık 22 ton olan Mengen Köprübaşı Baraj Gölünün ve avlanma izni kapasitesi yıllık 18 ton olan Yeniçağa Gölünün avcılık amacıyla kiraya verildiğini belirten Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik balıklandırma çalışmaları ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Su Ürünleri kaynaklarımızın rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi ve avcılık yoluyla doğada meydana gelen tahribatın önlenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’’ kapsamında İlimiz sınırları içerisinde bulunan göl, gölet ve akarsularımız Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından balıklandırılmaktadır. 2017yılı balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde 120 bin adet yavru sazan balığı göl ve göletlerimize bırakılmıştır” dedi.