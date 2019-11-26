8 ayda ne kadar borç ödendi?

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2. Oturumunda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi’nin ödediği borç miktarını kamuoyuyla paylaştı. Bolu Belediyesi 2020 Yılı Mali Bütçesi görüşmeleri sırasında konuşan Başkan Tanju Özcan, Belediyenin 1 Nisan’dan bugüne kadar ödediği borç miktarını Belediye Meclis üyelerine aktardı.

8 AYDA NE KADAR BORÇ ÖDENDİ?

Başkan Özcan konuşmasında şunları söyledi: “Şuanda bakın 1 Nisan tarihinden 21 Kasım’a tarihine kadar mali tablomuzu ben size söyleyeyim. Arkadaşlar Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım… Sıcak olarak ödenen piyasa borcu, bunun üzerine 32 milyon 568 bin lira Nisan ayından bu yana İller Bankasından yapılan kesinti -ki bir kuruşluk kaynak kullanmadık, ne İller Bankasından ne özel bankalardan- 3 milyon 250 bin lira bağışlar ve yardımlar var belediyemize yapılan; yine mahsup işlemleri var 11 milyon lira. Yani 21 Kasım itibariyle ödediğimiz borç 122 milyon 80 bin lira.”

“160 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKACAK”

Göreve geldiği günden bugüne kadar Belediyede adeta tasarruf tedbirlerini üst düzey uygulayan Başkan Özcan konuşmasının devamında ise, Aralık ayının tahmin ettikleri gibi olması halinde şirket borcu hariç 135 milyon lira borç ödemiş olacaklarını belirterek, “Şirketi de buna katarsanız bu miktar 160 milyonun üzerine çıkacak. Dolayısıyla idari olarak, mali olarak disiplin altına almakla ben bunu kastediyorum. İpleri sıkmakla bunu kastediyorum” diye konuştu.